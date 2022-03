Kobiety są wyjątkowe, podobnie jak ilość i sposób narracji odnośnie ich funkcjonowania w społeczeństwie, popkulturze, rodzinie i innych kontekstach. Wychodząc z tego założenia, YACHTIC.com postanowiło spróbować ponownie zachęcić publiczność do obejrzenia tego krótkiego (ok. 5,5 minuty) filmu. Pretekstami do tego działania był zarówno Dzień Kobiet w 2022 roku, jak i niedługo wcześniej przyznana kolejna nagroda dla tej produkcji na jednym z amerykańskich festiwali.

Nagrody

„Idę dalej” zdobyła imponującą kolekcję trofeów i wyróżnień na arenie międzynarodowej. Ostatnie z nich to m.in.:

– nagroda za najlepszą muzykę na Vegas Movie Awards;

– główna nagroda w kategorii „Najlepszy film krótkometrażowy” na Indie Short Festival (Los Angeles);

– główna nagroda w kategorii „Najlepszy tekst” na Budapest Music Video Awards;

– nagroda za najlepszą muzykę i dla najlepszego filmu na London Indie Short Festival;

– główna nagroda w kategorii „Najlepszy wideoklip” na Cult Movies International Festival;

– nominacja na Festiwal w Cannes.

Przesłanie

Fabuła filmu jest prosta, ale scenariusz autorstwa Doroty Fórmanowicz kryje w sobie kilka ciekawych zwrotów akcji. To powoduje, że dzieło można odczytywać na kilku płaszczyznach i interpretować na wiele sposobów. Główne role w filmie są odgrywane przez kobiety, ale przesłanie produkcji można także interpretować w kategoriach niezwiązanych z płcią, bardziej filozoficznych.

Film w wersji polskiej jest dostępny pod adresem: https://youtu.be/C3TUcwRI6qo

Wywiad, przeprowadzony z reżyserką, Dorotą Fórmanowską, znajduje się pod adresem: https://blog.yachtic.com/do-poczytania/ide-dalej-wywiad-z-rezyserka/